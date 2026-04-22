Tome previsiones: lluvia torrencial anega vías y dificulta el tránsito en Santa Cruz; ¿hasta cuándo se quedará?

Una intensa lluvia sorprendió la mañana de este miércoles a los habitantes de Santa Cruz de la Sierra, generando calles anegadas, dificultades en la circulación vehicular y una notable reducción en el servicio de transporte público, especialmente en zonas alejadas.

Desde el tercer anillo, a la altura de la avenida Santos Dumont, en la zona sur, el panorama mostraba vías cubiertas de agua y conductores avanzando con precaución ante el riesgo de inundaciones. La situación se replicó en sectores como Equipetrol, donde la lluvia cayó de manera constante bajo un cielo completamente nublado.

El descenso de temperatura también fue evidente. La mínima alcanzó los 20°C, con una sensación térmica de 15°C y una humedad cercana al 84%, condiciones que intensificaron la percepción de frío en la población.

La lluvia no solo afectó la transitabilidad, sino también la frecuencia de micros, que comenzaron a escasear, complicando el traslado de ciudadanos hacia sus actividades diarias. Autoridades y reportes recomiendan tomar rutas alternativas y salir con anticipación para evitar contratiempos.

Según el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, este episodio responde al ingreso de un “sur leve” que se mantendrá hasta el viernes 24, con lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del departamento.

El pronóstico indica que, tras este periodo, las corrientes del norte volverán durante el fin de semana, elevando nuevamente las temperaturas y devolviendo el clima cálido característico de la región.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, utilizar impermeables y paraguas, y extremar cuidados al circular por calles propensas a inundaciones, recordando que, en Santa Cruz, pocos minutos de lluvia suelen ser suficientes para colapsar varias vías de la Ciudad de los Anillos.

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