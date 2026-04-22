Alerta por lluvias y tormentas en Bolivia: revisa cómo estará el clima hoy en tu ciudad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 22 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá presencia de tormentas eléctricas y con alta probabilidad de lluvias durante el desarrollo de la jornada.

La Paz tendrá lluvias durante la jornada, con temperaturas que estarán entre 6°C y 17°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 2°C y máxima de 10°C.

Oruro tendrá tormenta eléctrica, con alta probabilidad de lluvias y temperaturas entre 3°C y 17°C durante la jornada.

Potosí presentará una jornada con tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 18°C con alta probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada lluviosa acompañada de tormentas eléctricas.

Cochabamba tendrá precipitaciones en el día y temperaturas entre 11°C y 29°C.

Sucre tendrá una jornada lluviosa, alcanzando valores entre 13°C y 22°C.

Tarija tendrá tormentas eléctricas, con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 14°C a los 25°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada llena de tormentas eléctricas, con alta probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá lluvias y temperaturas entre 20°C y 27°C.

Trinidad prevé una jornada con lluvias y una mínima de 22°C y una máxima de 28°C.

Cobija tendrá tormentas eléctricas en la región con temperaturas entre 23°C y 32°C con probabilidad de lluvias.

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