Robo de película en La Paz: usan Airbnb y escapan con Bs. 2.2 millones

Un robo agravado de más de 2,2 millones de bolivianos moviliza a la Policía en la zona de San Miguel, en La Paz, donde una banda integrada por al menos cinco personas, entre bolivianos y extranjeros, engañó a comerciantes de oro para concretar el atraco.

El hecho ocurrió en un departamento alquilado mediante una aplicación móvil, donde los delincuentes citaron a una compradora y a un vendedor con el pretexto de cerrar una transacción. Una vez en el lugar, los sujetos redujeron a las víctimas, las maniataron y se llevaron dinero y oro por un monto que, según la denuncia, asciende a Bs 2.250.000.

Planificación y engaño

De acuerdo con los primeros datos, dos personas se hicieron pasar por intermediarios para concretar el encuentro. Posteriormente, otros cómplices salieron de habitaciones del inmueble y ejecutaron el robo utilizando armas blancas y cuerdas para amedrentar.

La Policía aprehendió a dos bolivianos vinculados al caso, quienes inicialmente alegaron haber sido también víctimas, extremo que es investigado.

Víctimas y pérdidas

Entre las víctimas se encuentra una mujer de la tercera edad, quien habría perdido sus ahorros de toda la vida, y un ingeniero que participaba en la operación de compra-venta de oro.

“No hemos escuchado nada, ni gritos… después recién dijeron que se habían escapado en un auto y se han ido como si nada”. Relató un testigo

Cámaras captaron la fuga

Imágenes de seguridad muestran el momento en que los implicados ingresan con maletines al inmueble y luego salen con aparente normalidad. Tras el robo, escaparon por la parte trasera del edificio y abordaron al menos dos vehículos, uno de ellos de color rojo tipo radiotaxi.

Vecinos señalaron que no escucharon gritos ni movimientos sospechosos, lo que refuerza la hipótesis de que el hecho fue planificado.

Operativo en curso

La Policía activó operativos de búsqueda para dar con el resto de los implicados, mientras personal de inteligencia continúa recolectando evidencias para esclarecer el caso y recuperar el botín.

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