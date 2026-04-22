Tras el impactante robo de más de 2,2 millones de bolivianos ocurrido en el corazón de la zona sur paceña, la Policía Boliviana brindó detalles sobre el modus operandi de la banda criminal. El coronel Miguel Zambrana, comandante policial de la Zona Sur, confirmó que el hecho fue el resultado de una transacción de oro pactada inicialmente a través de redes sociales, la cual resultó ser una emboscada.

Una trampa en San Miguel

Según el reporte oficial, la víctima fue citada inicialmente en otro punto de la ciudad para la compra de 2 kilos de oro, pero los delincuentes cambiaron el lugar de encuentro de manera repentina hacia la Av. Montenegro, casi esquina calle 21. Allí, los supuestos vendedores guiaron a los compradores al segundo piso de un edificio.

"Ingresan a un departamento que, según la información, ha sido contratado en la modalidad de Airbnb. En el lugar les muestran el supuesto oro y les indican que ellos muestren el dinero... una vez que están adentro, casi cinco o seis sujetos realizan las acciones de reducirlos y maniatarlos con cables de teléfono", detalló el coronel Zambrana.

Tras inmovilizar a las víctimas, los asaltantes se apropiaron de dos maletas que contenían exactamente Bs 2.240.000, para luego huir del edificio utilizando el ascensor y una puerta lateral.

Sospechosos extranjeros y nexos aprehendidos

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ha logrado avances significativos. Hasta el momento, existen dos personas aprehendidas y tres arrestadas, quienes habrían actuado como "nexos" o intermediarios en el contacto inicial.

Respecto a los autores materiales, el comandante señaló que existen imágenes de cámaras de seguridad que ya están siendo procesadas por inteligencia:

"Hacen referencia que serían extranjeros, se presume que son ciudadanos colombianos, pero reitero, es la instancia investigativa la que va a determinar de manera fehaciente quiénes son los autores", afirmó la autoridad.

Alerta por estafas en redes y falta de control en alquileres

El coronel Zambrana expresó su preocupación por la recurrencia de delitos que se originan en plataformas como Marketplace o incluso TikTok, y cómo la informalidad en los alquileres temporales facilita el crimen organizado.

"Se están realizando este tipo de hechos delictivos al interior de edificios... que son utilizados por algunas personas en la modalidad de contrato eventual por uno o dos días, hacen el trabajo delictivo y posteriormente abandonan el lugar", explicó.

Asimismo, observó que el uso de pagos mediante QR para estos alquileres dificulta la identificación de los arrendatarios, ya que en muchos casos no se exige ni siquiera una cédula de identidad física.

La Policía ha intensificado los operativos en la Zona Sur y trabaja las 24 horas para dar con el paradero de los delincuentes. Zambrana instó a la población a no caer en ofertas "apetecibles" en redes sociales y recordó que este tipo de transacciones de alto valor deben realizarse en entornos seguros y verificados.

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