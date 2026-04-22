Fiscalía investiga si hubo delito tras hallazgo de feto en universidad de Oruro

Un feto de aproximadamente 26 semanas de gestación fue encontrado la tarde de este martes en un baño dentro de los predios de la Universidad Udabol, en la ciudad de Oruro, lo que activó un operativo policial y una investigación del Ministerio Público.

De acuerdo con el informe del director departamental de la Felcc Oruro, Roger Montaño, el hallazgo se produjo cerca de las 14:00, cuando personal de limpieza realizaba labores rutinarias en una de las instalaciones.

“Durante la limpieza, se encuentra una bolsa negra en el interior del baño, y al revisar se evidencia la presencia de un feto de aproximadamente 26 semanas”, explicó.

Tras el reporte, efectivos de la División Homicidios de la Felcc se trasladaron al lugar y procedieron a colectar evidencias, además de poner el caso en conocimiento de la Fiscalía.

El médico forense confirmó que se trata de un feto de sexo masculino, y adelantó que en las próximas horas se realizará la autopsia de ley, la cual será clave para determinar si se trata de un aborto provocado o natural.

Las autoridades también anunciaron que se llevarán adelante pericias tecnocientíficas en coordinación con el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (ITCUP), con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho.

Revisan cámaras para identificar al responsable

Debido a que el hallazgo ocurrió en un espacio con alta concurrencia de estudiantes y personal docente, la Policía inició la revisión de cámaras de seguridad instaladas en el campus.

“Se están recopilando todas las imágenes para poder dar con la persona que habría dejado la bolsa en el baño”, indicó Montaño.

Asimismo, se realizan entrevistas a testigos y personal de la universidad para identificar a posibles responsables o personas que puedan aportar información relevante.

Las investigaciones continúan en curso y se espera que los resultados de la autopsia y el análisis de las imágenes de seguridad permitan establecer responsabilidades.

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