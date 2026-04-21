Recuperan 78 lavadoras tras robo valuado en Bs 1 millón en La Guardia

Al menos 78 lavadoras fueron recuperadas de las 215 sustraídas en un robo millonario registrado en el municipio de La Guardia, informó a Red Uno, el teniente coronel Pedro Silva López, director provincial de la Felcc.

El caso, que involucra mercadería valuada en aproximadamente un millón de bolivianos, continúa en investigación mientras las autoridades buscan dar con el resto del lote y determinar la participación de más implicados.

El hecho se registró cuando un grupo de delincuentes interceptó al conductor que transportaba la carga, reduciéndolo y obligándolo a trasladar los electrodomésticos hasta un domicilio cercano, donde procedieron a descargar la mercadería.

“Son lavadoras. Nosotros hemos sido víctimas de un robo millonario. La mercadería está valuada en alrededor de un millón de bolivianos. Hemos actuado de la manera más rápida posible”, relató Orlando Roca, víctima del hecho.

Tras la denuncia, la Policía logró la aprehensión de una persona presuntamente vinculada al caso; sin embargo, la víctima sostiene que existirían más involucrados en el ilícito.

“Hemos denunciado este hecho como corresponde. Hay un aprehendido, pero consideramos que hay muchas más personas implicadas”, afirmó Roca, quien además pidió a la Fiscalía y al Ministerio de Gobierno profundizar las investigaciones.

Las autoridades continúan con los operativos para recuperar el resto de las lavadoras y esclarecer completamente este robo que generó preocupación en el sector comercial de la región.

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