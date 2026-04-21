Reducen al chofer con cuchillos y vacían el camión: roban 215 lavadoras valuadas en Bs 1 millón en Santa Cruz

Un robo millonario fue denunciado en las últimas horas luego de que delincuentes sustrajeran 215 lavadoras, valuadas en aproximadamente un millón de bolivianos, tras reducir con cuchillos al chofer que transportaba la mercadería.

El hecho ocurrió en inmediaciones del municipio de La Guardia, Santa Cruz, donde el conductor fue interceptado y amenazado por los antisociales, quienes lo obligaron a trasladar el cargamento hasta un domicilio cercano para proceder con la descarga.

“Son lavadoras de la marca Electrolux. Nosotros hemos sido víctimas de un robo millonario. La mercadería está valuada en alrededor de un millón de bolivianos. Hemos actuado de la manera más rápida posible, ya que el chofer fue reducido con cuchillos y amenazado”, relató Orlando Roca, víctima del hecho.

Tras la denuncia presentada ante las autoridades, se logró la aprehensión de una persona presuntamente vinculada al caso. Sin embargo, la víctima sostiene que existirían más implicados en este ilícito.

“Hemos denunciado este hecho como corresponde. Hay un aprehendido, pero consideramos que hay muchas más personas involucradas”, añadió Roca.

El afectado también hizo un llamado a las autoridades, incluyendo a la Fiscalía y al Ministerio de Gobierno, para que se investigue a fondo el caso y se identifique a todos los responsables del robo.

Las investigaciones continúan para esclarecer el hecho y determinar el paradero del resto de la mercadería sustraída.

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