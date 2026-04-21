Un nuevo caso de violencia extrema contra la mujer se registró en el municipio de Camiri, donde una mujer de 35 años fue víctima de un ataque por parte de su expareja en la comunidad de Ipati, ubicada a aproximadamente 20 kilómetros de esa ciudad.

De acuerdo con el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), el hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando el agresor ingresó al domicilio del padre de la víctima. Según las autoridades, el sujeto, presuntamente bajo efectos del alcohol, inició una agresión física propinándole golpes en el rostro.

Posteriormente, el hombre utilizó un cuchillo con el que le provocó una herida de consideración en el cuello, en un intento de acabar con su vida. La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro médico, donde actualmente recibe atención.

El director de la Felcv de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, informó que el caso fue tipificado por el Ministerio Público como feminicidio en grado de tentativa. Asimismo, confirmó que el agresor, identificado como exconcubino de la víctima, fue aprehendido y se encuentra a disposición de las autoridades judiciales.

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