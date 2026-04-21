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Policial

Descubren 67 paquetes de droga ocultos en compartimento artesanal de una vagoneta en Potosí

Tras el hallazgo, el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, que asumirá la investigación correspondiente para esclarecer responsabilidades y determinar el origen y destino del cargamento.

Charles Muñoz Flores

21/04/2026 9:44

Descubren 67 paquetes de droga ocultos en una vagoneta en Potosí. FOTO: Felcn. Composición CHMF.
Potosí, Bolivia

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En un operativo de patrullaje e interdicción al narcotráfico, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) interceptaron un vehículo que transportaba sustancias controladas en una zona fronteriza del departamento de Potosí.

El hecho se registró en el municipio de San Pedro de Quemes, específicamente en la localidad de Avaroa, perteneciente a la provincia Nor Lípez. Durante el operativo, los agentes identificaron una vagoneta sospechosa que fue sometida a una requisa minuciosa.

Descubren 67 paquetes de droga ocultos en una vagoneta en Potosí. FOTO: Felcn.

En la inspección, se detectó un compartimiento de fabricación artesanal oculto en el motorizado. En su interior se hallaron 67 paquetes con sustancia controlada. Las pruebas de campo realizadas dieron resultado positivo para pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína.

Descubren 67 paquetes de droga ocultos en una vagoneta en Potosí. FOTO: Felcn.

Tras el hallazgo, el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, que asumirá la investigación correspondiente para esclarecer responsabilidades y determinar el origen y destino del cargamento.

Las autoridades destacaron que estos operativos forman parte de las acciones permanentes de control en zonas fronterizas, consideradas estratégicas en la lucha contra el narcotráfico.

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