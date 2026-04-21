Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) aprehendieron a dos personas tras hallar marihuana en un minibús particular durante un operativo de control vehicular en la carretera Cochabamba–Oruro.

El procedimiento se realizó en el marco de dispositivos estáticos instalados por la Policía, donde los agentes interceptaron un motorizado que levantó sospechas durante la inspección de rutina. Al efectuar la requisa, se encontraron cuatro bultos de yute y bolsas plásticas que contenían una sustancia vegetal de color verduzco.

Hallan cuatro bultos con marihuana en control policial en carretera interdepartamental. FOTO. Felcn.

De acuerdo con el informe policial, la prueba de campo realizada en el lugar arrojó resultado positivo para marihuana, confirmando la naturaleza de la sustancia incautada.

Hallan cuatro bultos con marihuana en control policial en carretera interdepartamental. FOTO. Felcn.

Tras el hallazgo, los dos ocupantes del vehículo fueron aprehendidos y trasladados para su puesta a disposición del Ministerio Público, instancia que llevará adelante las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y posibles vínculos con actividades ilícitas.

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