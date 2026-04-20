Transportistas advierten con bloqueo de carreteras si no se normaliza el abastecimiento de diésel

El sector del transporte federado se declaró en estado de emergencia ante la persistente escasez de diésel en distintos puntos del país y advirtió con la posibilidad de iniciar un bloqueo de carreteras a nivel nacional si no se regulariza el suministro en los próximos días.

La falta de combustible ha provocado el retorno de largas filas en surtidores, especialmente en provincias, afectando de manera directa a los transportistas y generando preocupación por el impacto en la economía y el abastecimiento.

El dirigente del transporte federado, Bismark Daza, cuestionó la situación actual y aseguró que el problema se ha agravado. “No hay subvención y encima viene una gasolina basura. Para rematar todo esto, no hay diésel. Otra vez estamos en las colas en los diferentes surtidores, en los municipios de Santa Cruz. Cochabamba y Tarija están igual. Estamos peor que antes”, afirmó.

Ante este panorama, el sector anunció que ha solicitado por segunda vez a la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia la convocatoria a un ampliado nacional de emergencia, con el fin de asumir medidas conjuntas.

“Creemos que esto amerita que el transporte se reúna y tome una decisión de hecho. El Gobierno está subestimando al sector”, sostuvo Daza.

Los transportistas no descartan radicalizar sus medidas si no hay una respuesta inmediata. “De entrada, le aseguro que se va a ir a un cierre de carreteras a nivel nacional. Esta situación debe ser tomada en cuenta y solucionada de manera urgente”, advirtió el dirigente.

El sector espera una pronta intervención de las autoridades para evitar mayores conflictos y garantizar el normal abastecimiento de combustible en el país.

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