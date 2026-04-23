Productores cañeros en emergencia: denuncian escasez de diésel y advierten riesgos para la zafra

El optimismo inicial por el reciente cambio de autoridades gubernamentales se ha transformado en incertidumbre para el sector productivo del país. Este jueves, la Confederación Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (CONCAB) se declaró en estado de emergencia ante la creciente falta de diésel, un insumo crítico que amenaza con frenar el motor agrícola nacional en vísperas de la zafra 2026.

Zafra y siembra en jaque

El presidente de la CONCAB, Alcides Córdova, calificó la situación como "preocupante", señalando que la falta de combustible ya está impactando las labores de campo. "Estamos a no más de 10 días de arrancar la zafra cañera y nos encontramos con filas en los surtidores", denunció el dirigente, subrayando que la logística de cosecha y transporte requiere un volumen aproximado de 60 millones de litros de diésel.

La crisis no solo afecta la futura cosecha, sino que ya paralizó actividades actuales. "En algunos productores la siembra se ha detenido por la falta del combustible. No sabemos qué vamos a hacer", lamentó Córdova.

Especulación y mercado negro

Uno de los puntos más críticos señalados por el sector es el encarecimiento ilícito del carburante. Ante la desesperación por no perder la materia prima en el campo, algunos productores están siendo forzados a recurrir a la especulación.

"Se está ocasionando que los surtidores empiecen a especular con el precio. Hay productores que, por la necesidad, están pagando un precio mayor", advirtió el líder cañero.

Exigencia de respuestas al nuevo Gabinete

Tras no haber recibido soluciones por parte del gobierno saliente ni del anterior Ministerio de Hidrocarburos, la Confederación anunció que buscará un acercamiento con las nuevas autoridades designadas recientemente. Córdova adelantó que enviarán una nota formal al nuevo Ministro de Hidrocarburos con una petición clara: transparencia.

"Esperamos que nos reciba y que nos digan la verdad sobre qué es lo que está pasando dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)", puntualizó. Los productores esperan que el nuevo Ejecutivo garantice el suministro necesario para evitar un descalabro económico en el sector sucroalcoholero, clave para el abastecimiento de azúcar y alcohol anhidro en el país.

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