Economía

Choferes del transporte pesado bloquean surtidor por falta de diésel

Los conductores aseguran que llevan varios días haciendo fila sin poder cargar combustible y advierten con radicalizar las medidas si el suministro no se normaliza.

Miguel Ángel Roca Villamontes

23/10/2025 11:10

La crisis por la escasez de diésel continúa agravándose en el país. Este miércoles, un grupo de choferes del transporte pesado bloqueó el ingreso a un surtidor ubicado sobre la avenida Paragua y cuarto anillo, en protesta por la falta de combustible que, aseguran, los tiene varados desde hace varios días.

Los conductores impidieron el ingreso de vehículos livianos al establecimiento y estacionaron sus camiones cortando parcialmente la ruta.

Estamos cansados de que llegue gasolina todos los días, pero nada de diésel. Yo llevo más de cuatro días haciendo fila y hasta ahora no puedo cargar”, relató uno de los choferes a Red Uno.

La medida de presión surge luego de que las largas filas en las estaciones de servicio se extendieran por distintos puntos de la ciudad, afectando no solo al transporte pesado, sino también a productores agrícolas y sectores industriales que dependen del suministro para continuar operando.

Bolivia atraviesa actualmente una crisis de combustibles, en medio de reportes de escasez de diésel, situación que ha generado preocupación en sectores productivos y de transporte.

