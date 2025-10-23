¿De compras? Estos son los nuevos precios de la canasta familiar en los mercados cruceños

Varios productos de la canasta familiar registran un aumento de precios en mercados de Santa Cruz, según reportes de comerciantes que atribuyen el encarecimiento a la escasez de diésel, que dificulta el traslado de alimentos desde las zonas productoras.

Productos con mayores incrementos

Entre los productos con alzas más marcadas están:

Harina : subió a Bs 10 por kilo

Aceite : se vende entre Bs 20 y Bs 21 , cuando antes costaba Bs 17

Zanahoria : tres libras pasaron de Bs 5 a Bs 10

Tomate: el kilo cuesta entre Bs 12 y Bs 14

“Los camiones no están llegando con normalidad. Sin diésel, los proveedores no pueden entregarnos a tiempo”, señalaron los comerciantes.

También sube la carne

Los cortes de carne de pollo y de res también registran alzas:

Pollo : entre Bs 23,5 y Bs 24 por kilo

Carne de res :

Kilo gancho : Bs 55,5

Carne de primera : hasta Bs 70

Carne de segunda: hasta Bs 63

Los vendedores no descartan nuevas subidas si la distribución no se normaliza pronto.

