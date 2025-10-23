¿De compras? Estos son los nuevos precios de la canasta familiar en los mercados cruceños

Los comerciantes indicaron que el incremento en los precios se debe, en su mayoría, a la falta de combustible para trasladar los alimentos.
22/10/2025 21:38
Varios productos de la canasta familiar registran un aumento de precios en mercados de Santa Cruz, según reportes de comerciantes que atribuyen el encarecimiento a la escasez de diésel, que dificulta el traslado de alimentos desde las zonas productoras.
Productos con mayores incrementos
Entre los productos con alzas más marcadas están:
Harina: subió a Bs 10 por kilo
Aceite: se vende entre Bs 20 y Bs 21, cuando antes costaba Bs 17
Zanahoria: tres libras pasaron de Bs 5 a Bs 10
Tomate: el kilo cuesta entre Bs 12 y Bs 14
“Los camiones no están llegando con normalidad. Sin diésel, los proveedores no pueden entregarnos a tiempo”, señalaron los comerciantes.
También sube la carne
Los cortes de carne de pollo y de res también registran alzas:
Pollo: entre Bs 23,5 y Bs 24 por kilo
Carne de res:
Kilo gancho: Bs 55,5
Carne de primera: hasta Bs 70
Carne de segunda: hasta Bs 63
Los vendedores no descartan nuevas subidas si la distribución no se normaliza pronto.
