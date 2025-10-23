TEMAS DE HOY:
Economía

¿De compras? Estos son los nuevos precios de la canasta familiar en los mercados cruceños

Los comerciantes indicaron que el incremento en los precios se debe, en su mayoría, a la falta de combustible para trasladar los alimentos. 

Naira Menacho

22/10/2025 21:38

Foto: Red Uno de Bolivia/ NMG.
Santa Cruz

Varios productos de la canasta familiar registran un aumento de precios en mercados de Santa Cruz, según reportes de comerciantes que atribuyen el encarecimiento a la escasez de diésel, que dificulta el traslado de alimentos desde las zonas productoras.

Productos con mayores incrementos

Entre los productos con alzas más marcadas están:

  • Harina: subió a Bs 10 por kilo

  • Aceite: se vende entre Bs 20 y Bs 21, cuando antes costaba Bs 17

  • Zanahoria: tres libras pasaron de Bs 5 a Bs 10

  • Tomate: el kilo cuesta entre Bs 12 y Bs 14

“Los camiones no están llegando con normalidad. Sin diésel, los proveedores no pueden entregarnos a tiempo”, señalaron los comerciantes.

También sube la carne

Los cortes de carne de pollo y de res también registran alzas:

  • Pollo: entre Bs 23,5 y Bs 24 por kilo

  • Carne de res:

  • Kilo gancho: Bs 55,5

  • Carne de primera: hasta Bs 70

  • Carne de segunda: hasta Bs 63

Los vendedores no descartan nuevas subidas si la distribución no se normaliza pronto.

 

