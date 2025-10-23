Condenan a nueve meses de detención domiciliaria a mujer acusada de golpear violentamente a su marido

El hecho de agresión física contra el hombre se registró en Mendoza, Argentina, donde Silva fue declarada culpable y sancionada con prisión domiciliaria. La víctima es Lucas Giménez, quien, según la investigación, sufría violencia desde que contrajo matrimonio con su pareja.

Durante el proceso se conoció que la mujer ya tenía antecedentes por el crimen cometido contra Genaro Fortunato, quien falleció tras ser atropellado por Silva.

Además, la acusada fue declarada reincidente y sobreseída en otros tres delitos por los que había sido imputada: privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas agravadas y desobediencia a una orden judicial.

“Está contenta. Fue sobreseída en tres delitos y tuvo un abreviado por lesiones”, comentó su abogado, Roberto Castillo, al medio TN.

En su declaración, Silva admitió haber causado lesiones leves y posteriormente lesiones graves a su esposo. Ambos tienen una hija en común de un año.

El personal policial constató las lesiones en el domicilio y dispuso una prohibición de acercamiento, mientras avanzaban las pericias médicas y las declaraciones testimoniales.

En su testimonio, la víctima aseguró que Silva le dijo: “Yo te voy a comer el hígado y los riñones a vos y a tu hija. Las voy a dejar en la calle”, lo que habría desencadenado la violenta agresión.

Aunque la fiscalía y la querella sostuvieron que se trató de un acto intencional, la Justicia la condenó por homicidio culposo, figura que descarta la intención de matar, otorgándole prisión domiciliaria.

Mira la programación en Red Uno Play