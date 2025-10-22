“Estoy arrepentido”, declaró el acusado de matar y quemar a una mujer en Argentina

El juicio por el feminicidio de Alejandra Abbondanza llega a su recta final. El acusado de ser el autor material, Agustín Chiminelli, en sus últimas palabras ante el Tribunal de Campana, reconoció el crimen y pidió perdón a la familia de la víctima.

“Quiero manifestar el dolor que tengo. Estuvo mal lo que hice. Quiero pedir perdón a la familia de Alejandra. Sé que es algo difícil perdonar algo tan feo que pasó, pero estoy muy arrepentido de lo que hice. Fue algo horrible”, declaró ante los jueces durante la audiencia que se desarrolló este martes.

Según el medio TN, en medio de su arrepentimiento, el acusado insistió en que actuó solo, pese a que sus padres también se encuentran involucrados en el hecho, presuntamente por guardar silencio al tener información sobre el crimen. El hecho se suscitó en Argentina.

Rubén Chiminelli y Liliana Sánchez, también enjuiciados, permanecen aprehendidos. Sin embargo, el acusado aseguró que sus padres no tuvieron participación alguna.

“Yo actué solo en todo momento. Mis viejos no tienen nada que ver, son gente de bien. Yo también lo era, pero la mala vida que llevaba me llevó a este desenlace tan horroroso”, afirmó.

Tras concluir la audiencia, se confirmó que el veredicto final contra el feminicida se conocerá el próximo viernes. El acusado enfrenta una posible condena a cadena perpetua.

“El crimen no ocurrió en soledad. Esa noche, en esa casa, había adultos. Personas que escucharon, que vieron, que sabían. Personas que no hicieron nada. Que no llamaron a la policía. Que no protegieron a Alejandra. Que negaron su humanidad. Que intentaron encubrir lo que pasó”, denunció Ana María, hermana de la víctima.

