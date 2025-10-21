Video: ¡Terrible! Un joven quedó en coma tras una violenta paliza a la salida de un boliche

Un terrible hecho se registró en Salta, Argentina, donde un joven de 28 años, identificado como Jorge Luis Morales, fue brutalmente agredido a la salida de un boliche.

Tras recibir la golpiza, el joven cayó al suelo y, al ser trasladado a un hospital, los médicos determinaron que había ingresado en un cuadro de coma inducido. Actualmente, lucha por su vida.

Imágenes de cámaras de seguridad mostraron el momento exacto del ataque. La familia del hombre golpeado apuntó directamente a un grupo de futbolistas de un club local como los agresores. El caso se encuentra en plena etapa investigativa.

El violento episodio ocurrió a pocos metros del boliche Set, ubicado en calle Bolivia, casi esquina Emilia Bustamante.

“Había un grupo que estaba provocando disturbios dentro del local. Mojaban con cerveza y provocaban a distintas personas que se encontraban allí. Fueron retirados por el personal de seguridad para evitar una pelea mayor”, confirmó al medio TN una fuente policial.

Los familiares se encuentran consternados y piden a las autoridades una investigación exhaustiva del hecho. Presuntamente, los golpes habrían provocado que Morales perdiera el equilibrio y cayera pesadamente sobre la calle. Su cabeza impactó contra el cordón, lo que le hizo perder el conocimiento.

