Internacional

Video: ¡Terrible! Piloto sale volando tras grave accidente en plena carrera en Chile

En las imágenes se observa como el corredor perdió el control de su vehículo en una curva y fue expulsado del automóvil tras chocar con otro competidor.

Red Uno de Bolivia

15/10/2025 7:55

Foto: Captura de video
Chile

Escuchar esta nota

Un piloto de carreras protagonizó un espectacular accidente durante una competencia automovilística realizada en Linares, Chile, dejando imágenes que causaron impacto en redes sociales.

Según testigos, el conductor perdió el control de su vehículo al tomar una curva a gran velocidad y terminó colisionando con otro auto, lo que provocó que el coche se elevara y el piloto saliera despedido por los aires.

Los equipos de emergencia y el personal de seguridad del evento actuaron de inmediato, brindándole asistencia al piloto, quien fue trasladado de urgencia a un centro médico.

Pese a la gravedad del incidente, fuentes hospitalarias confirmaron que el hombre sobrevivió y se encuentra fuera de peligro, recuperándose de las lesiones sufridas durante el impacto.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente y verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de competencias.

 

