‘Pequeño J’ se reunió con una de las víctimas, 15 días antes del triple crimen

Florencio Varela se sigue estremeciendo tras el triple homicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Ahora, la investigación sumó un dato clave: el fiscal Adrián Arribas confirmó que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, se reunió con Lara Gutiérrez 15 días antes de los asesinatos.

El encuentro quedó registrado por una cámara de seguridad el 6 de septiembre en un local de comida rápida. Las imágenes muestran al principal acusado junto a Lara, de 15 años, y otras dos personas cuya identidad aún no se ha revelado. Este registro, incorporado a la causa, refuerza la hipótesis de que los crímenes podrían estar vinculados a un robo posterior.

En declaraciones a LN+, Arribas señaló que Matías Agustín Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”, también conocía a al menos una de las víctimas, aunque se negó a declarar tras su detención en Perú el 30 de septiembre.

El fiscal informó que el análisis de los celulares de los detenidos permitió identificar a nuevas personas vinculadas al caso. “Creemos que hay entre tres o cuatro personas más por lo menos y en las próximas horas habrá más allanamientos”, detalló.

Aunque una línea de investigación apunta al narcotráfico, Arribas fue cauteloso: “Todavía no lo tenemos comprobado. Es una de las hipótesis, pero necesitamos datos más concretos y pruebas para vincularlo”. Hasta el momento, los allanamientos no han encontrado drogas, y los roles específicos de los acusados siguen bajo investigación.

Actualmente, hay nueve personas detenidas. Los primeros fueron atrapados lavando manchas de sangre en la casa donde encontraron los cuerpos. Luego se detuvo a otros involucrados, incluyendo a “Pequeño J” y Ozorio en Perú, mientras la Justicia continúa intentando individualizar el rol de cada implicado en este brutal crimen.

Mira la programación en Red Uno Play