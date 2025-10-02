TEMAS DE HOY:
Internacional

Triple crimen: Avión argentino partió a Perú para trasladar a la mano derecha de “Pequeño J”

Ozorio, contará con un fuerte dispositivo de seguridad durante el vuelo para ser procesado en Argentina.

Silvia Sanchez

02/10/2025 13:59

Imagen captura RR.SS.
Argentina

Un avión de la Fuerza Aérea Argentina se trasladó hasta Perú, con el objetivo de trasladar a la mano derecha de “Pequeño J”, Matías Ozorio, y se prevé que el detenido llegue a ese país, este jueves por la noche.

Según lo programado, Ozorio será interrogado durante la mañana de este viernes, además, se conoce que el detenido, contará con un fuerte dispositivo de seguridad durante su traslado a Argentina.

“No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, señaló Carlos Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza.

 

La aeronave salió desde El Palomar con un equipo de Interpol, un médico y oficiales de la Policía de la Provincia, irá directo hacia Lima y desde ahí trasladará a Ozorio.

El fiscal del caso, también informó que este viernes, se realizará la apertura de los celulares incautados durante la investigación.

“Es una audiencia importante porque vamos a sacar información clave”, agregó Arribas.

 

Por otra parte, se estima que hay al menos dos personas que participaron del crimen y aún no fueron detenidas.

