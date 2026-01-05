TEMAS DE HOY:
Educación

Becas tecnológicas 2026: desde cuándo y cómo postular a las 17.000 plazas disponibles

El Ministerio de Educación, en alianza con empresas como Google, Amazon e IBM, lanzó un programa de 17.000 becas tecnológicas para jóvenes bolivianos en 2026. La iniciativa ofrece formación online y certificaciones internacionales en áreas clave de la economía digital.

Silvia Sanchez

05/01/2026 11:24

Bolivia

El Ministerio de Educación de Bolivia, en alianza con empresas tecnológicas de alcance global como Google, Amazon Web Services (AWS), IBM, Oracle y el Project Management Institute (PMI), lanzó un programa de 17.000 becas tecnológicas destinadas a jóvenes bolivianos durante la gestión 2026.

La iniciativa está orientada a la formación en áreas estratégicas de la economía digital, como Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Programación y Gestión Tecnológica, con cursos 100% online y certificaciones internacionales.

¿Desde cuándo se puede postular?

Según la información oficial, las inscripciones se realizaron del 1 al 20 de febrero de 2026, mientras que el inicio de clases está programado para el 10 de marzo.

Detalles del programa

  • Cantidad de becas:
    10.000 becas anunciadas inicialmente, a las que se suman otras 7.000, alcanzando un total de 17.000 oportunidades para 2026.

  • Modalidad:
    Formación 100% virtual, accesible desde cualquier punto del país.

  • Certificación:
    Certificados digitales con validez internacional.

  • Áreas de estudio:
    Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Programación y Gestión Tecnológica.

  • Organización:
    Programa a cargo del Ministerio de Educación, respaldado por el Decreto Supremo 5509.

 

Cómo acceder a las becas

El Ministerio recomendó a los interesados seguir las plataformas oficiales para conocer la convocatoria, el reglamento y el proceso de inscripción, ya que toda la información se difunde a través de canales institucionales.

Un impulso a la transformación digital

El programa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Decreto Supremo 5509, promulgado en diciembre de 2025, que busca modernizar la conectividad digital del país, reducir la brecha tecnológica y convertir el acceso a internet y a la formación digital en un motor de desarrollo nacional.

Esta normativa también habilita la operación de proveedores de internet satelital como Starlink, OneWeb y Amazon, además de sentar las bases para la creación de centros de datos en El Alto y Cochabamba.

Con esta iniciativa, el Gobierno apunta a democratizar el acceso al conocimiento, formar talento nacional y posicionar a Bolivia en la vanguardia tecnológica de la región.

