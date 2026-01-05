El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Cristian Andrés Morales Burgos, confirmó en el programa El Mañanero que el pago del Bono PEPE comenzará en la primera quincena del mes de enero, una vez concluyan los ajustes operativos necesarios para la ejecución del programa.

“Actualmente estamos terminando las partes operativas que nos permitan, a partir de la primera quincena de enero, iniciar con las transferencias monetarias de nuestro programa PP”, afirmó la autoridad.

Morales aclaró que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional, ya que el pago se realizará de manera automática utilizando las bases de datos ya existentes de los programas sociales del Estado.

“Es importante aclarar que no tienen que realizar ningún registro adicional. Estamos utilizando las bases de nuestros diferentes programas de protección social que ya existían en el país”, explicó.

El viceministro precisó que las transferencias se realizarán directamente a las cuentas habilitadas de los beneficiarios o tutores, y en otros casos mediante pago en efectivo.

El Bono PP contempla un monto de 150 bolivianos mensuales durante tres meses consecutivos. Según el Viceministro, este monto fue definido a partir de estudios técnicos y encuestas del INE, principalmente relacionados con los gastos familiares en transporte.

Morales señaló que se trata de una primera inyección de apoyo económico dirigida a los sectores más vulnerables y que, tras una evaluación posterior, no se descarta la posibilidad de ampliar los montos o implementar nuevos programas de protección social.

El Viceministro también ratificó que están totalmente garantizados los incrementos establecidos para otros bonos sociales, como:

Bono Juancito Pinto , que sube de 200 a 300 bolivianos.

Renta Dignidad, que aumenta de 350 a 500 bolivianos para quienes no perciben otra renta.

Asimismo, desmintió versiones que señalaban la eliminación del Bono Juana Azurduy, aclarando que este beneficio continúa vigente y se seguirá pagando con normalidad.

¿Quiénes reciben el Bono PP?

El Bono PP será otorgado por familia a:

Mujeres o tutores que perciben el Bono Juana Azurduy .

Padres o tutores de estudiantes de unidades educativas públicas o de convenio .

Beneficiarios del bono anual de indigencia .

Personas registradas en los sistemas de protección a personas con discapacidad.

