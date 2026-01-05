¡Saque el paraguas! Tormentas y lluvias afectarán a varias ciudades capitales este lunes

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia tendrá tendencia a cielos nubosos y tormentas eléctricas en la mayoría de las ciudades capitales este lunes 5 de enero.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos nublados y una temperatura de 8 °C y alcanzará una máxima de 20 °C, se prevé lluvias durante la noche. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 6°C, llegando a 16°C presentará cielos nublados y tormentas eléctricas durante la tarde.

Por su parte, Oruro amanece con un cielo despejado, registrará mínima de 5 °C y máxima de 16 °C, cielos nublados y lluvias por la tarde, y Potosí tendrá mínimas de 4 °C y máximas de 16 °C, tendrá cielos nubosos y habrá lluvias por la tarde y noche.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos nubosos durante todo el día, además de una temperatura mínima de 13 °C y máxima de 25 °C habrá lluvias durante todo el día y tormentas eléctricas durante la tarde. Sucre tendrá cielos nublados y lluvia por la tarde con 8 °C, alcanzando los 20 °C, en Tarija tendrá mínima de 14 °C y máxima de 26 °C, con lluvias por la mañana, tormentas eléctricas durante la tarde.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 21 °C y máximas de 32 °C, se registrarán lluvias durante la mañana y la tarde, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 22 °C y 36 °C con cielos nubosos durante todo el día, tormentas eléctricas por la tarde. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 23 °C, y una máxima de 33 °C, y se esperan cielos parcialmente nublados durante la mañana y la tarde, y cielos nubosos durante la noche.

En general, se pronostica día nuboso con tormentas eléctricas en varias regiones del país, por lo que se recomienda tomar previsiones.

