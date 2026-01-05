TEMAS DE HOY:
Largas filas en la Uagrm: estudiantes buscan inscribirse a los cursos de verano

Largas filas marcan el inicio de la semana en la Uagrm, donde estudiantes intentan asegurar su inscripción a los cursos de verano, que inician el 12 de enero.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/01/2026 6:46

Santa Cruz, Bolivia

Desde tempranas horas de este lunes, se registran largas filas de estudiantes bachilleres en las inmediaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) para acceder a los cursos de verano, que iniciarán el 12 de enero.

La alta demanda responde al próximo cierre del proceso de inscripción, previsto hasta el 8 de enero en varias facultades. Esta situación ha generado una fuerte afluencia de jóvenes que buscan avanzar o reforzar materias antes del examen de admisión.

Los cursos de verano permiten a los postulantes prepararse para las pruebas de admisión y familiarizarse con el contenido académico. Están disponibles en distintas facultades y programas, dependiendo de la carrera elegida.

 

 

Las autoridades universitarias recordaron que los requisitos de inscripción son los siguientes:

  1. Boleta de preinscripción

  2. Boleta de pago

  3. Título de bachiller

  4. Libreta del último año de secundaria

  5. Carnet de identidad

Examen de ingreso será en febrero

Además, se confirmó que el examen de admisión se llevará a cabo en febrero, con fechas que varían según la carrera. La universidad publicará el cronograma detallado en los próximos días.

