Comisión Mixta del Concejo se reunirá este lunes para definir el precio del pasaje en Santa Cruz

La Comisión Mixta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra se reunirá este lunes para evaluar la tarifa del transporte público, la cual se fijó de manera provisional en Bs 3 hasta el 5 de enero, tras un acuerdo entre autoridades locales y el sector de transporte.

La medida transitoria se implementó luego de la aprobación del decreto 5503, que eliminó la subvención a los combustibles. Ante el aumento del pasaje de Bs 2,30 a Bs 3, se levantó el paro que había paralizado al transporte público durante al menos cuatro días.

El acuerdo, firmado poco antes de la Navidad de 2025, establecía que autoridades y transportistas se volverían a reunir para definir la tarifa definitiva. La sesión de la Comisión Mixta está programada para las 14:00 y tendrá como único punto el análisis del informe sobre la tarifa transitoria en el municipio cruceño.

El dirigente del transporte, Segundo Ricaldi, adelantó que los transportistas ya presentaron un estudio de costos que propone aumentar el pasaje a Bs 4.

La decisión de esta reunión será clave para definir el costo definitivo del pasaje y evitar nuevos conflictos en el transporte público de Santa Cruz.

