Enero, el mes más largo para el bolsillo: cómo planificar los gastos, según un economista

La primera semana de enero suele ser un desafío para la economía familiar en Bolivia. Tras los gastos extraordinarios de diciembre, como aguinaldos, bonos y celebraciones de fin de año, las familias enfrentan ahora un panorama financiero ajustado.

“Diciembre se transforma en un mes muy festivo, con un consumo emocional que no se repite en otros meses. Pero en enero, llegan las cuentas: colegio, útiles escolares, uniformes y otros gastos que afectan directamente al presupuesto familiar”, explicó el economista Rudy Sanguino en el programa Cuidando el Bolsillo.

Sanguino destacó que el primer paso para enfrentar este mes es planificar y ajustar el presupuesto, separando necesidades de deseos. “Si aceleramos sin control, el dinero no alcanza. Pero con planificación y disciplina, podemos terminar el mes sin problemas y, lo más importante, sin deuda”, señaló.

El especialista también recordó que la inflación del 20% limita el poder adquisitivo, y que el salario mínimo vigente de 3.300 bolivianos afectará de manera distinta a los hogares, según sus ingresos actuales.

“El mes de enero nos devuelve a la realidad financiera con ingresos ajustados, por lo que es fundamental volver a un esquema de consumo racional y planificado”, agregó.

Entre los consejos prácticos, Sanguino recomendó:

Revisar los gastos pasados y establecer prioridades.

Evitar compras impulsivas por deseo y no por necesidad.

Mantener control sobre deudas y gastos recurrentes.

Involucrar a todos los miembros de la familia en la planificación financiera.

Sostuvo que una buena planificación en enero repercute en el control financiero durante todo el año, permitiendo alcanzar metas como ahorro familiar o la compra de bienes mayores sin generar estrés económico.

“Si este mes controlamos nuestro presupuesto, todo el año será más manejable”, afirmó Sanguino, dejando un mensaje claro: la disciplina y la planificación son la clave para cuidar el bolsillo familiar en 2026.

Mira la programación en Red Uno Play