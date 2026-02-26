El Presidente de la CAF llega a Santa Cruz e inicia una intensa gira estratégica por Bolivia

El presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, arribó la noche de este miércoles a Santa Cruz procedente de Panamá. Con este aterrizaje, el líder del organismo multilateral inicia una visita oficial de cuatro días destinada a fortalecer los lazos con el Estado boliviano.

Cada vez son más estrechos los vínculos entre Bolivia y la CAF, por lo que Díaz-Granados se reunirá con representantes de diversos sectores productivos. El alto ejecutivo es un abogado de la Universidad Externado de Colombia con una extensa carrera en el servicio público y privado.

En su trayectoria destaca su labor como ministro de Comercio, Industria y Turismo en Colombia y su paso por el grupo BID. Tras ser miembro del directorio en sus inicios en la CAF, actualmente lidera la institución con una visión de integración regional.

La agenda oficial arrancará el jueves 26 de febrero con la reunión que tendrá con el presidente Rodrigo Paz en la sede de gobierno. Posteriormente, ambos líderes ofrecerán una conferencia de prensa desde el Palacio Quemado en la ciudad de La Paz.

Durante esa jornada, la comitiva explorará la identidad arquitectónica de El Alto y luego se trasladará al departamento de Potosí. El recorrido técnico incluirá una inspección al Hotel Palacio de Sal, ubicado en el emblemático Salar de Uyuni.

El viernes 27 de febrero, la actividad de la CAF se centrará en el sur del país, específicamente en la ciudad de Tarija. En el Hotel Los Parrales se llevará a cabo un encuentro con medios para detallar los avances de esta misión internacional.

Para el cierre de la semana, el sábado 28 de febrero, Díaz-Granados regresará a Santa Cruz para dialogar con el sector empresarial en la Fexpocruz. Asimismo, visitará la Expo Soya en Cuatro Cañadas para conocer el potencial agroindustrial del oriente boliviano.

La comitiva tiene previsto concluir su gira por territorio nacional a las 14:00 horas del sábado desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru. El Presidente Ejecutivo emprenderá su retorno hacia la ciudad de Lima, Perú, tras consolidar esta agenda de cooperación.

Mira la programación en Red Uno Play