“Si te metes conmigo, te metes con Dios”: esta fue la escalofriante amenaza de “Pequeño J”

Mientras continúa el proceso de investigación en contra del jefe narco, acusado de ser el cerebro del triple crimen de Florencio Varela, se difundió que alías “Pequeño J”, habría dejado un intimidante mensaje, que se cree está dirigido a su novia.

“Tu Dios te ama... si te metes conmigo te metes con Dios”, es el mensaje escrito en la puerta de una de las propiedades de Isidro Casanova que fue allanada por la Policía en Argentina.

Además, se encontró una pistola Glock con municiones escondidas en un colchón, pasaportes, documentos de familiares y comprobantes de transferencias en dólares hacia la región La Libertad, en Perú.

Según los investigadores, Valverde Victoriano fue el autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La hipótesis apunta al “Pequeño J” como el cerebro de una organización narco transnacional.

Sin embargo, el acusado, no tenía antecedentes penales ni en Argentina ni en Perú. Según los fiscales, esto se debía a que evitaba involucrarse de manera directa en los crímenes.

En pasadas horas, “Pequeño J” fue aprehendido en Perú, el sospechoso intentaba escapar escondido en un camión de pescado y fue localizado gracias al rastreo de su celular.

“Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie. Tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”, decía alías “Pequeño Junior”, tras romper el silencio.

