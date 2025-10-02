Pese a firma de acuerdo, Lara ahora expresa nuevas condiciones para asistir al debate

Cuando faltan pocos días para el desarrollo del debate entre vicepresidenciables, el candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edmand Lara, realizó una nueva publicación, señalando nuevas condiciones para garantizar su presencia en el evento programado para este domingo 5 de octubre.

En una publicación a través de redes sociales, Lara hace referencia a que se requiere de un espacio de “pluralidad”, aunque sus delegados, al momento de realizar la firma del compromiso con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no hicieron ninguna observación.

“Es de suma importancia que los debates contribuyan al ciudadano, deben ser moderados por una pluralidad imparcial”, dijo Lara en su video publicado en redes sociales.

El nuevo discurso del candidato, se registra después de que su equipo, hizo efectivo el compromiso para acudir al debate junto al candidato por Alianza Libre (AL), Juan Pablo Velasco.

“Propongo un nuevo escenario para compartir nuestras ideas con otros moderadores, o con la inclusión de otros. Claro que voy a debatir, pero en terreno neutral con moderadores plurales”, manifestó Lara.

El TSE programó el desarrollo del histórico debate, con el objetivo de que la población boliviana, pueda conocer las propuestas de los dos frentes políticos en contienda para la presidencia del país.

Para el debate vicepresidencial, se establecieron cinco ejes temáticos y los asesores, tanto del PDC como de Alianza Libre, sostuvieron una reunión con el TSE para ultimar los detalles del evento ya programado.

