“Las organizaciones sabían que incumplieron”: TSE pondrá fecha límite para cambiar candidatos

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, anunció que este miércoles se realizará una reunión de Sala Plena en la que se definirán anuncios clave sobre el proceso de las Elecciones Subnacionales, entre ellos un plazo tope para la sustitución de candidatos inhabilitados.

Ávila señaló que llamó “poderosamente la atención” la elevada cantidad de postulantes inhabilitados por no cumplir los requisitos establecidos por norma.

“Lo que han hecho las organizaciones políticas para no perder ese espacio es presentar solo un documento, ya sea el carnet o la libreta, cuando debían entregar diez requisitos”, afirmó.

En ese sentido, observó que algunas organizaciones inscriben candidatos sin intención real de postularlos, con el objetivo de llenar espacios y reemplazarlos posteriormente.

“Las organizaciones políticas sabían que estaban incumpliendo. No podemos esperar hasta 72 horas antes del proceso electoral para realizar sustituciones”, sostuvo Ávila.

El titular del TSE explicó que es necesario diferenciar los tipos de inhabilitación. Por un lado, aquellas originadas por incumplimiento de requisitos, que deberán tener una fecha obligatoria y específica para su reemplazo; y por otro, las inhabilitaciones derivadas de demandas o infracciones a la norma, que seguirán otro procedimiento.

Asimismo, advirtió que la impresión de papeletas electorales es un proceso complejo que debe iniciarse con al menos 40 días de anticipación.

“Tenemos que imprimir más de 500 formatos de papeletas y, como Tribunal Supremo Electoral, debemos garantizar el derecho al voto informado de la ciudadanía”, enfatizó.

Ávila indicó que la mayoría de las organizaciones presenta únicamente una fotocopia de carnet, provocando inhabilitaciones automáticas para luego solicitar sustituciones.

Finalmente, confirmó que en las próximas horas el TSE emitirá oficialmente una fecha límite para que las organizaciones políticas sustituyan a los candidatos que no presentaron la documentación completa, aclarando que las elecciones subnacionales tienen particularidades que obligan a un ordenamiento más estricto del calendario electoral.

