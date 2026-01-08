Pocos micros en circulación generan largas esperas y aglomeración

La ciudad de Santa Cruz hoy tuvo un panorama complejo debido a la ausencia de un gran porcentaje de unidades de transporte público en circulación. El sector transportista decidió retirar sus micros tras la negativa del Municipio de autorizar un incremento en el pasaje a Bs. 4,5.

En puntos estratégicos como la Avenida Grigotá y el Primer Anillo, la escasez de vehículos ha transformado la rutina de miles de cruceños en una espera interminable. La Alcaldía ratificó recientemente que el precio se mantiene firme en Bs. 3, lo que ha profundizado el quiebre con el sector movilizado.

Los usuarios expresan su malestar ante la falta de frecuencias y la incertidumbre que reina en las principales arterias viales de la capital. “Ya estoy esperando desde hace media hora, no me parece justo que pretendan subir el costo ahora”, reclamó un ciudadano afectado por la medida de presión.

