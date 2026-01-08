TEMAS DE HOY:
Corrupción en YPFB Interpol Trata y tráfico de personas

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Pocos micros en circulación generan largas esperas y aglomeración

Ciudadanos reportan esperas de más de 30 minutos mientras los transportistas exigen un nuevo precio del transporte.

Ximena Rodriguez

07/01/2026 20:46

Santa Cruz

Escuchar esta nota

La ciudad de Santa Cruz hoy tuvo un panorama complejo debido a la ausencia de un gran porcentaje de unidades de transporte público en circulación. El sector transportista decidió retirar sus micros tras la negativa del Municipio de autorizar un incremento en el pasaje a Bs. 4,5.

En puntos estratégicos como la Avenida Grigotá y el Primer Anillo, la escasez de vehículos ha transformado la rutina de miles de cruceños en una espera interminable. La Alcaldía ratificó recientemente que el precio se mantiene firme en Bs. 3, lo que ha profundizado el quiebre con el sector movilizado.

 

Los usuarios expresan su malestar ante la falta de frecuencias y la incertidumbre que reina en las principales arterias viales de la capital. “Ya estoy esperando desde hace media hora, no me parece justo que pretendan subir el costo ahora”, reclamó un ciudadano afectado por la medida de presión.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD