Cámaras captan auto sospechoso en la desaparición de Yuvinca, niña desaparecida en La Guardia

El municipio de La Guardia, en Santa Cruz, continúa movilizado para dar con el paradero de Yuvinca, una niña de ocho años reportada como desaparecida desde el 6 de enero. La investigación se centra en la revisión de cámaras de seguridad, que podrían aportar pistas clave.

De acuerdo con testimonios vecinales, cámaras captaron un vehículo blanco que se presume fue utilizado para llevarse a la menor. Los residentes aseguran que el motorizado merodeó el barrio varios días antes del hecho, lo que incrementó las sospechas.

“Lo vimos varias veces rondando por las calles antes de que ocurriera esto. Esperamos que con las cámaras se pueda identificar la placa y dar con los responsables”, relató un vecino de la zona.

Hasta el momento, no se tiene claridad sobre cuántas personas iban en el vehículo, aunque testigos mencionan que podrían ser dos hombres. En paralelo, familiares y vecinos recorren las calles revisando registros de cámaras y recabando cualquier indicio que ayude a localizar a la menor.

La Policía continúa trabajando con las imágenes obtenidas y mantiene operativos activos, mientras la comunidad sigue aportando información. Las autoridades esperan que el análisis de las cámaras resulte determinante para dar con Yuvinca.

