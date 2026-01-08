Te vendían GLP solo si comprabas arroz: clausuran tiendas en Sacaba por sobreprecio y venta condicionada

La Intendencia Municipal de Sacaba intervino varios puntos de venta de GLP en el Distrito 4, zona Huayllani, luego de recibir denuncias por presuntos sobreprecios y venta condicionada del Gas Licuado de Petróleo.

Durante los operativos de control, el personal municipal encontró que algunas tiendas tenían botellones almacenados que no estaban a la venta, pese a la alta demanda del producto por parte de la población.

GLP a más de Bs 50 y venta “amarrada”

Según las denuncias, ciertos comercios vendían el botellón de GLP a precios que superaban los Bs 50, muy por encima del costo permitido. Además, los vecinos alertaron que para acceder al gas se les exigía comprar productos adicionales, como arroz o azúcar.

Ante esta situación, la Intendencia se movilizó de inmediato para verificar los puntos identificados por los denunciantes y procedió a la clausura de los negocios infractores.

Precio máximo no debe pasar de Bs 25

El intendente municipal de Sacaba, Emilio Ricaldes, recordó que el precio oficial de entrega del GLP en embotelladoras es de Bs 22,50, y que incluso sumando costos de transporte, el precio final no debería exceder los Bs 25.

Asimismo, se instruyó a los comerciantes colocar letreros con precios visibles y poner a la venta los botellones almacenados, evitando prácticas especulativas.

Operativos continuarán

La Intendencia Municipal anunció que los operativos de control continuarán en distintos distritos del municipio para evitar abusos contra la población.

Ricaldes pidió a los vecinos denunciar cualquier irregularidad en las oficinas de la Intendencia, ubicadas en el Mercado de Abasto, o comunicarse al 71490013.

Foto: alcaldía Sacaba

