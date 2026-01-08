El máximo dirigente del Transporte Federado de Cochabamba, José Orellana, afirmó que su sector no acatará los bloqueos de caminos anunciados para este jueves y ratificó que saldrán a trabajar con normalidad en todo el departamento.

Orellana cuestionó la convocatoria realizada por sectores campesinos y del transporte libre, señalando que las medidas de presión afectan a la población y a la economía regional.

“Las posiciones radicales no le hacen bien al país. Nosotros vamos a trabajar y apostamos al diálogo”, sostuvo el dirigente.

Rechazo a los bloqueos

La Federación de Trabajadores Campesinos de Cochabamba y la Federación de Transporte Libre, anunciaron bloqueos de carreteras y de la ciudad a partir de este jueves 8 de enero.

Ambas organizaciones expresaron su rechazo al Decreto Supremo 5503, argumentando que la norma afecta a sus sectores. En sus comunicados, advirtieron que las movilizaciones serán indefinidas si no se atienden sus demandas.

Desde el Transporte Federado remarcaron que no se sumarán a las protestas y pidieron a los sectores movilizados priorizar el diálogo y el trabajo, evitando perjudicar a la población.

Mira la programación en Red Uno Play