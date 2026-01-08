TEMAS DE HOY:
Transporte Federado no acatará bloqueos y saldrá a trabajar en Cochabamba

El sector rechaza las medidas de presión anunciadas por campesinos y transporte libre y apuesta por el diálogo frente al Decreto Supremo 5503.

Silvia Sanchez

07/01/2026 23:22

Foto Alcaldía Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El máximo dirigente del Transporte Federado de Cochabamba, José Orellana, afirmó que su sector no acatará los bloqueos de caminos anunciados para este jueves y ratificó que saldrán a trabajar con normalidad en todo el departamento.

Orellana cuestionó la convocatoria realizada por sectores campesinos y del transporte libre, señalando que las medidas de presión afectan a la población y a la economía regional.

“Las posiciones radicales no le hacen bien al país. Nosotros vamos a trabajar y apostamos al diálogo”, sostuvo el dirigente.

Rechazo a los bloqueos

La Federación de Trabajadores Campesinos de Cochabamba y la Federación de Transporte Libre, anunciaron bloqueos de carreteras y de la ciudad a partir de este jueves 8 de enero.

Ambas organizaciones expresaron su rechazo al Decreto Supremo 5503, argumentando que la norma afecta a sus sectores. En sus comunicados, advirtieron que las movilizaciones serán indefinidas si no se atienden sus demandas.

Desde el Transporte Federado remarcaron que no se sumarán a las protestas y pidieron a los sectores movilizados priorizar el diálogo y el trabajo, evitando perjudicar a la población.

