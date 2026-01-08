El sector rechaza las medidas de presión anunciadas por campesinos y transporte libre y apuesta por el diálogo frente al Decreto Supremo 5503.
07/01/2026 23:22
Escuchar esta nota
El máximo dirigente del Transporte Federado de Cochabamba, José Orellana, afirmó que su sector no acatará los bloqueos de caminos anunciados para este jueves y ratificó que saldrán a trabajar con normalidad en todo el departamento.
Orellana cuestionó la convocatoria realizada por sectores campesinos y del transporte libre, señalando que las medidas de presión afectan a la población y a la economía regional.
“Las posiciones radicales no le hacen bien al país. Nosotros vamos a trabajar y apostamos al diálogo”, sostuvo el dirigente.
Rechazo a los bloqueos
La Federación de Trabajadores Campesinos de Cochabamba y la Federación de Transporte Libre, anunciaron bloqueos de carreteras y de la ciudad a partir de este jueves 8 de enero.
Ambas organizaciones expresaron su rechazo al Decreto Supremo 5503, argumentando que la norma afecta a sus sectores. En sus comunicados, advirtieron que las movilizaciones serán indefinidas si no se atienden sus demandas.
Desde el Transporte Federado remarcaron que no se sumarán a las protestas y pidieron a los sectores movilizados priorizar el diálogo y el trabajo, evitando perjudicar a la población.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55