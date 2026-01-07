¡Insólito! Mono capuchino roba, causa destrozos y termina “detenido” en Brasil

Un insólito episodio sorprendió a los vecinos del municipio de Viçosa, en el estado brasileño de Río Grande do Norte, donde un mono capuchino fue “detenido” por la Policía tras protagonizar una seguidilla de robos y disturbios en viviendas.

Según confirmaron fuentes oficiales, el animal sustrajo objetos, revolvió cocinas, abrió una jaula con pájaros y fue visto sobre un muro sosteniendo un cuchillo, escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Videos difundidos por el grupo Globo muestran al primate robando una cafetera, manipulando instalaciones eléctricas y desplazándose con total soltura por casas del vecindario, generando temor y sorpresa entre los habitantes.

No lograban capturarlo

Bomberos de la localidad intentaron capturar al mono sin éxito. Finalmente, fueron los propios vecinos quienes lograron reducirlo y dieron aviso a la Policía Militar, que acudió al lugar y confirmó la veracidad de los hechos.

El pequeño “alborotador” fue trasladado en una patrulla policial hasta una comisaría, donde permaneció enjaulado a la espera de un equipo especializado del Batallón de la Policía Ambiental. Posteriormente, fue derivado a la ciudad de Mossoró para su resguardo.

¿Por qué actuó así?

El biólogo Keliton Gomes, del Instituto de Desarrollo Sostenible y Medioambiente de Río Grande do Norte, explicó al portal G1 que este tipo de comportamientos pueden estar vinculados a la expansión urbana o al tráfico ilegal de animales silvestres.

“La pérdida de hábitat y el contacto forzado con zonas urbanas pueden alterar la conducta natural de estos animales”, advirtió el especialista.

