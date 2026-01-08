Educación aclara: niños que ya cursaron inicial y kínder no retrocederán de curso

Tras conocerse la Resolución Ministerial 01/2026, que modifica el requisito de edad para la inscripción escolar, surgió preocupación entre padres de familia cuyos hijos ya cursaron inicial o kínder, pero cumplen años después del 31 de marzo, fecha límite establecida para la gestión 2026.

Hasta la gestión 2025, el plazo para cumplir la edad requerida era hasta el 30 de junio, lo que permitió que muchos niños ingresaran al sistema educativo de forma anticipada. Con el nuevo cambio, varios padres temían que sus hijos tuvieran que retroceder de curso o quedaran fuera del sistema.

Sin embargo, el viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, aclaró que no habrá retrocesos ni restricciones para quienes ya están registrados.

“Los estudiantes que ingresaron de manera adelantada y que ya cuentan con su RUDE (Registro Único de Estudiantes) deben continuar sus estudios con normalidad. No se va a restringir su avance”, afirmó la autoridad.

Pimentel explicó que la nueva normativa no es retroactiva y que solo se aplicará a los nuevos estudiantes que ingresen por primera vez a prekínder, kínder o primero de primaria.

La Resolución Ministerial 01/2026 establece que, desde esta gestión, los niños deberán haber cumplido la edad correspondiente hasta el 31 de marzo para poder inscribirse en cada nivel del sistema regular, mientras que anteriormente el límite era el último día de junio.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que el objetivo de la medida es ordenar el ingreso escolar y garantizar un desarrollo pedagógico adecuado según la edad, sin afectar a los estudiantes que ya forman parte del sistema educativo.

