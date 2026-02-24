Experta alerta sobre peligros de la basura electrónica para la salud

La ingeniera ambiental Rocío Chavarría alertó sobre los peligros que representa la basura electrónica para la salud y el medio ambiente, y recomendó a la población realizar una adecuada separación y disposición de estos residuos.

Explicó que la basura electrónica incluye todos los artefactos que funcionan con energía eléctrica o baterías, como celulares, cargadores, auriculares, computadoras y también equipos de mayor tamaño como lavadoras, refrigeradores y secadoras.

“Todo aquello que necesita electricidad es considerado residuo electrónico”, precisó.

Chavarría advirtió que estos aparatos contienen componentes tóxicos que, al no ser desechados correctamente, pueden liberar sustancias químicas peligrosas con el paso del tiempo.

Señaló que materiales como el mercurio y otros metales pesados pueden filtrarse al suelo y al agua, generando lixiviados altamente contaminantes y difíciles de tratar.

Indicó que las pilas y baterías son especialmente dañinas debido a la alta concentración de sustancias tóxicas en sus componentes.

Asimismo, mencionó que televisores antiguos y otros dispositivos contienen elementos que pueden acumularse en el organismo y afectar la salud.

Ante esta situación, recomendó no desechar estos residuos junto a la basura común y promover la separación en el hogar. Los cables, por ejemplo, contienen cobre y otros metales que pueden representar un riesgo, pero también pueden ser reciclados.

La especialista informó que algunas empresas telefónicas realizan campañas de recolección, y que en Cochabamba la empresa Recumet cuenta con dos puntos de acopio, ubicados en la avenida Villazón y en la calle República, donde se realiza el pesaje del material y se paga por los residuos entregados.

Finalmente, Chavarría recordó que, si bien los dispositivos electrónicos son parte de la vida cotidiana, es fundamental buscar puntos de acopio autorizados para reducir el impacto ambiental y contribuir al cuidado del planeta.



