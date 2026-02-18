Santa Cruz de la Sierra declara alerta roja por incremento de casos de chikungunya

El municipio de Santa Cruz de la Sierra declaró alerta roja sanitaria ante el incremento sostenido de casos de chikungunya registrados hasta la Semana Epidemiológica Número 6.

La medida fue anunciada por el responsable de Epidemiología de la Alcaldía, Dr. Cristian Quiroga, quien informó que actualmente se contabilizan 1.584 casos confirmados, cifra que motivó la activación del nivel máximo de alerta para fortalecer las acciones de control.

“Sí, así es. El municipio hoy, a través del Comurade y la Secretaría de Salud, hemos declarado alerta roja por la incidencia de casos. Son 1.584 casos que tenemos y esto nos permite declararnos en alerta roja para que las demás secretarías se sumen al trabajo en conjunto a lo que viene realizando Salud y podamos hacer estas acciones para erradicar el vector”, señaló la autoridad.

La declaratoria permitirá articular esfuerzos interinstitucionales para intensificar la eliminación de criaderos del mosquito transmisor, campañas de fumigación y tareas de concienciación ciudadana.

Asimismo, el municipio trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud (Sedes), con el objetivo de contener la propagación de la enfermedad y evitar un mayor impacto en la población.

“Es un trabajo incluso donde el Ministerio de Salud y el Sedes estamos en coordinación para que podamos nosotros contener la enfermedad”, agregó Quiroga.

Mira la programación en Red Uno Play