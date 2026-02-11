Colegio Médico pide activar el COED ante alerta roja por chikungunya en Santa Cruz

Tras la declaratoria de alerta roja sanitaria por chikungunya en el departamento, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas, solicitó la convocatoria inmediata a un Centro de Operaciones de Emergencia Departamental para enfrentar el brote.

“Ante la alerta roja que se decretó hace dos días por los casos de chikungunya, como Colegio Médico hemos pedido a las autoridades que se convoque a un COE departamental”, manifestó Vargas.

La preocupación del sector salud se sustenta en el aumento progresivo de casos. Según detalló, ya se reporta un fallecido, mientras que más de 29 pacientes permanecen internados, de los cuales siete se encuentran en estado grave y tres neonatos están hospitalizados en condición delicada.

“Cada día la curva epidemiológica va en ascenso, vemos que la cantidad de casos va aumentando”, advirtió.

El titular del Colegio Médico alertó además que la proximidad de las fiestas de Carnaval podría generar un mayor incremento de contagios si no se toman acciones inmediatas y coordinadas entre la Gobernación y la Alcaldía.

“Es el momento de empezar a trabajar juntos y en forma coordinada. No podemos esperar a que el sistema de salud se sature”, sostuvo.

Entre las medidas urgentes, Vargas planteó la realización de mingas para eliminar criaderos de mosquitos, campañas de concientización ciudadana y el fortalecimiento del sistema sanitario.

“Tenemos que acabar con los criaderos, proteger a nuestras familias, a los adultos mayores y a los niños”, enfatizó.

Asimismo, señaló que es necesario capacitar al personal de salud, dotar de reactivos a los centros de primer nivel para la toma de muestras y habilitar salas de aislamiento, a fin de evitar una eventual saturación hospitalaria.

