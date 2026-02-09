Alerta roja por chikungunya: Alcaldía organiza mingas de limpieza y fumigación

Ante la declaratoria de alerta roja por la enfermedad de chikungunya, las autoridades municipales han activado un plan de acción para prevenir la propagación del virus mediante mingas de limpieza y fumigación, con especial énfasis en centros de salud y colegios.

Bernardo Montenegro, vocero de la Alcaldía, explicó que el municipio ya viene planificando estas acciones en coordinación con la Gobernación a través de la Secretaría de Salud, especialmente en los distritos con mayor incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y el chikungunya.

“El municipio viene encarando la limpieza de áreas verdes, priorizando centros educativos, centros de salud y posteriormente otros espacios públicos. Este trabajo se realiza con personal adicional que actualmente se encuentra desplegado en todas estas áreas para garantizar una ciudad más saludable”, señaló Montenegro.

La iniciativa busca prevenir brotes y proteger la salud de la población, garantizando entornos más seguros en espacios donde existe mayor concentración de personas.

Según el reporte oficial, hasta la fecha se han registrado 1.398 casos confirmados, seis personas permanecen internadas y se confirmó el primer fallecimiento, correspondiente a un adulto mayor de más de 80 años.

