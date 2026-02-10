Sin pasajes ni respuestas: Paro en la Bimodal cruceña perjudica a viajeros

La paralización del transporte en la Terminal Bimodal generó incertidumbre y malestar entre decenas de viajeros que este lunes intentaron trasladarse a diferentes destinos del país.

Con maletas en mano y tiempos ajustados, muchos se encontraron con las instalaciones cerradas y sin información clara sobre la reanudación del servicio.

La medida afectó principalmente a quienes tenían previsto viajar a provincias como Camiri y Puerto Quijarro, donde varias empresas suspendieron la venta de pasajes.

“Tenía que viajar a Camiri y me llevo la sorpresa que veo a todas las empresas cerradas. Como dicen que tienen un problema con la administración, pues ojalá se solucione pronto para que pueda yo viajar”, expresó uno de los afectados.

La falta de comunicación oportuna agravó el perjuicio, especialmente para quienes dependían del transporte para cumplir compromisos laborales, escolares o médicos.

“La niña se está perjudicando en clases, tuve que traerle para una atención médica”, lamentó una madre de familia.

Otros pasajeros señalaron que no pudieron adquirir boletos debido al cierre total de las boleterías. “A Puerto Quijarro no hay pasaje, está cerrado todo. Me dijeron que no van a abrir hasta mañana. No sé, estoy esperando porque tengo que salir”, indicó otro viajero.

Hasta el momento, se espera que las autoridades y la administración de la Terminal Bimodal brinden una explicación oficial sobre las causas de la paralización y definan cuándo se normalizarán las operaciones.

