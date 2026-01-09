Vecinos de El Buen Samaritano exigen seguridad ciudadana ante ola de robos

La Urbanización El Buen Samaritano en la capital cruceña atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes tras el robo sistemático de medidores de agua y pertenencias privadas. Leonardo Camacho, presidente del barrio, manifestó su alarma ante los constantes asaltos que afectan incluso a las viviendas particulares mediante el escalamiento de bardas.

El Centro del Adulto Mayor se ha convertido en el blanco principal de los delincuentes con cuatro robos registrados, dos de ellos ocurridos en una sola jornada. La comunidad lamenta la pérdida de equipos obtenidos mediante donaciones, mientras el Centro de Salud local también ha quedado desabastecido por el hurto de su medidor de agua.

El descuido de las áreas verdes y el abandono de una infraestructura escolar han generado focos de peligro que sirven como refugio para personas en situación de calle. Estos espacios, ubicados peligrosamente cerca de canchas deportivas infantiles, son señalados por los vecinos como el origen de la creciente ola delictiva.

Desde octubre del año pasado, lo que solía ser uno de los barrios más seguros de la zona ha visto multiplicarse los incidentes de inseguridad. Los residentes aclaran que no solicitan privilegios especiales, sino acciones concretas de prevención policial para recuperar la paz en sus hogares.

