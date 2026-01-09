TEMAS DE HOY:
Policía ingresa y resguarda la estación de bombeo de Oconi, pero comunarios mantienen protesta

El operativo policial se realizó pasadas las 10:00 con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y evitar que los movilizados retomen el control de la planta, que permanecía paralizada luego del cierre de válvulas ejecutado por los manifestantes.

Charles Muñoz Flores

09/01/2026 11:59

Santa Cruz, Bolivia

Un contingente del Comando Departamental de la Policía ingresó la mañana de este viernes a la Estación de Compresión y Bombeo de Oconi, ubicada en el municipio de Saipina, una infraestructura estratégica para el Gasoducto al Altiplano (GAA) y el Oleoducto Santa Cruz–Cochabamba (OSSA1), tras cinco días de que la planta fuera tomada por sectores campesinos.

El operativo policial se realizó pasadas las 10:00 con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y evitar que los movilizados retomen el control de la planta, que permanecía paralizada luego del cierre de válvulas ejecutado por los manifestantes.

Según informó la Policía, su presencia será permanente y pacífica, con la finalidad de resguardar las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y permitir que se normalicen las operaciones.

No obstante, comunarios y trabajadores campesinos afiliados a la Central Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Manuel María Caballero continúan en vigilia en los alrededores de la estación. Los movilizados aseguran que su protesta es pacífica y que se mantendrá hasta que el Gobierno atienda sus demandas.

La movilización se originó en rechazo al Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles. Los productores iniciaron la protesta la noche del lunes y, al día siguiente, cerca del mediodía, procedieron al cierre de válvulas, lo que provocó la paralización del funcionamiento de la estación.

