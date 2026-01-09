Intervención policial busca restablecer operaciones en planta de bombeo de Oconi

Un contingente policial equipado con material antimotines se dirige este viernes hacia la Estación de Compresión y Bombeo de Oconi, una infraestructura estratégica del Gasoducto al Altiplano (GAA) y del Oleoducto Santa Cruz–Cochabamba (OSSA1), con el objetivo de despejar la entrada y restablecer las operaciones interrumpidas desde hace varios días.

La movilización se produce luego de que comunarios pertenecientes a sindicatos afiliados a la Central Única de Trabajadores Campesinos de Manuel María Caballero tomaran las instalaciones, cerraran las válvulas y paralizaran el funcionamiento de la estación como medida de presión contra el Gobierno, en rechazo al Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles.

Según un pronunciamiento de YPFB Transporte, la toma de la estación no solo frena la continuidad del servicio de transporte de hidrocarburos, sino que también representa un riesgo para la seguridad de las personas que se encuentran en las inmediaciones de la planta, debido a la naturaleza altamente sensible de las instalaciones.

Los productores campesinos mantienen la protesta desde la noche del pasado lunes. El martes, cerca del mediodía, procedieron al cierre de las válvulas tras la firma de un documento con los responsables de la Estación de Bombeo y Compresión, consolidando la paralización de una infraestructura clave para el transporte de gas y líquidos entre Santa Cruz y el occidente del país.

Mientras el contingente policial avanza desde Saipina hacia Oconi, el conflicto sigue latente y pone en vilo tanto la seguridad de la instalación como la continuidad del suministro de hidrocarburos

