Bloqueos dejan a Cochabamba sin salidas de buses por tercer día

Cochabamba amaneció prácticamente aislada. Los bloqueos en carreteras obligaron a suspender las salidas de buses hacia el oriente, occidente y sur del país desde la Terminal de Buses, en el tercer día del paro nacional indefinido que golpea duramente al transporte y a cientos de viajeros.

Las salidas hacia el occidente están paralizadas por bloqueos en Sayari, mientras que el paso al oriente se encuentra cerrado por interrupciones en Yapacaní. Hacia el sur, la transitabilidad también fue interrumpida en el sector de Vacas, dejando sin alternativas de viaje a los pasajeros.

La situación afecta tanto a empresas de transporte como a usuarios, muchos de los cuales se ven obligados a pernoctar en la terminal para evitar gastos adicionales.

“Debo dormir aquí, nos perjudican bastante”, relató uno de los pasajeros varados.

El conflicto se agravó con la incorporación de cocaleros del Trópico a las medidas de presión. Los puntos más críticos se concentran en Sayari, Silla K’asa, Jukugaga y el Puente Ichilo, cortando completamente la conexión de Cochabamba con el occidente y el oriente del país.

Ante este panorama, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) recomendó a conductores y viajeros no aventurarse a viajar y verificar constantemente el estado de las rutas a través de su plataforma oficial.

