“Bebían juntos y lo mató”: Hombre es condenado a 30 años por apuñalar a un sujeto en el cuello

La justicia sentenció a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, a Rubén J.Y.T. (48) por el delito de asesinato, tras demostrarse que apuñaló en el cuello a Freddy L.Q.CH. (44), con quien compartía bebidas alcohólicas. El hecho se registró en la ciudad de La Paz y la pena deberá cumplirse en el penal de Chonchocoro.

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que durante el juicio el Ministerio Público presentó pruebas determinantes, entre ellas el informe de acción directa, el registro del lugar, el levantamiento legal del cadáver y el protocolo de autopsia del IDIF, que estableció una muerte violenta por choque hipovolémico post hemorrágico y traumatismo cervical abierto por objeto punzocortante.

“Se demostró plenamente la autoría del acusado y la causa violenta de la muerte”, señaló Torrez.

Por su parte, el fiscal de Delitos Contra la Vida, Frank Vásquez, explicó que el hecho ocurrió el 1 de enero de 2025 en un domicilio de la zona Escobar Uría, donde, tras una discusión, el acusado atacó a la víctima con un arma punzocortante.

El hombre fue trasladado al Hospital San Gabriel, donde se confirmó que llegó sin signos vitales. Posteriormente, la Policía aprehendió al autor, quien intentó ocultarse debajo de unas gradas del inmueble.

Mira la programación en Red Uno Play