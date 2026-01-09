Bloqueos en Quillacollo no interrumpen el servicio del Tren Metropolitano

El servicio de 'Mi Tren' en Cochabamba funciona con total normalidad, pese a los bloqueos registrados en el municipio de Quillacollo, informó la Operadora del Tren Metropolitano.

A través de un comunicado, la entidad señaló que la Línea Verde del Tren Metropolitano mantiene sus operaciones en los horarios habituales, garantizando el traslado de pasajeros sin interrupciones, a pesar de las recientes movilizaciones.

Cabe recordar que desde primeras horas de este viernes, transportistas de Quillacollo instalaron bloqueos en avenidas y accesos estratégicos del municipio, exigiendo a la Gobernación de Cochabamba la regulación de la tarifa del pasaje interprovincial.

La medida de presión fue impulsada por el Sindicato Mixto de Transportistas “Primero de Mayo”, que se apostó sobre la avenida Blanco Galindo, una de las principales rutas que conecta Cochabamba con el occidente del país, cortando el tránsito vehicular.

Pese a este escenario, Mi Tren se mantiene como una alternativa operativa para la población que necesita desplazarse dentro del área metropolitana.

