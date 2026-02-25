La Paz declara Hijo Predilecto a David Santalla

El Concejo Municipal de La Paz aprobó una ordenanza que declara Hijo Predilecto del Municipio, en grado póstumo, a David Santalla, en homenaje a su aporte al teatro, la radio, la televisión y el cine nacional.

La propuesta fue presentada por el concejal Javier Escalier, quien señaló que la distinción responde tanto a la normativa vigente como al reconocimiento ciudadano hacia uno de los artistas más representativos de la cultura paceña.

Nacido el 16 de agosto de 1939, Santalla dedicó más de seis décadas a las artes escénicas. Falleció el 21 de febrero de 2026, a los 86 años.

Aunque se formó como ingeniero civil y realizó estudios en Humanidades en Chile, su vocación artística lo consolidó como referente de la sátira social y el humor popular en Bolivia.

El título de Hijo Predilecto constituye la más alta distinción que otorga el municipio paceño. Con este reconocimiento, La Paz rinde tributo a una trayectoria que marcó generaciones y dejó una huella en la identidad cultural del país.

Mira la programación en Red Uno Play