La Paz declara Hijo Predilecto a David Santalla

La distinción póstuma reconoce su aporte histórico al teatro, la radio, la televisión y el cine boliviano.
25/02/2026 13:53
El Concejo Municipal de La Paz aprobó una ordenanza que declara Hijo Predilecto del Municipio, en grado póstumo, a David Santalla, en homenaje a su aporte al teatro, la radio, la televisión y el cine nacional.
La propuesta fue presentada por el concejal Javier Escalier, quien señaló que la distinción responde tanto a la normativa vigente como al reconocimiento ciudadano hacia uno de los artistas más representativos de la cultura paceña.
Nacido el 16 de agosto de 1939, Santalla dedicó más de seis décadas a las artes escénicas. Falleció el 21 de febrero de 2026, a los 86 años.
Aunque se formó como ingeniero civil y realizó estudios en Humanidades en Chile, su vocación artística lo consolidó como referente de la sátira social y el humor popular en Bolivia.
El título de Hijo Predilecto constituye la más alta distinción que otorga el municipio paceño. Con este reconocimiento, La Paz rinde tributo a una trayectoria que marcó generaciones y dejó una huella en la identidad cultural del país.
