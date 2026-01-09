Quillacollo paralizado: transportistas bloquean exigiendo regulación del pasaje

Desde la madrugada de este viernes, transportistas de Quillacollo instalaron múltiples puntos de bloqueo en protesta contra la falta de regulación del pasaje interprovincial, exigiendo una respuesta inmediata de la Gobernación de Cochabamba.

La medida de presión es encabezada por el Sindicato Mixto de Transportistas “Primero de Mayo”, cuyos afiliados cerraron la avenida Blanco Galindo, una de las principales rutas que conecta Cochabamba con el occidente del país, paralizando el tránsito vehicular.

Los bloqueos no se limitan a este sector. También se reportaron cierres en la avenida Capitán Ustariz, que conecta con el Valle Bajo y la zona norte; la avenida Circunvalación, además de otras avenidas troncales y vías adyacentes, generando un fuerte impacto en la circulación vehicular.

Según el reporte preliminar, al menos ocho puntos de bloqueo fueron instalados por el transporte público de este municipio.

Entre las principales demandas del sector está que la Gobernación sea la instancia encargada de regular la tarifa del pasaje interprovincial, y no la Alcaldía, además de exigir mantenimiento urgente de las vías en Quillacollo.

Los transportistas ya habían advertido sobre estas medidas, por lo que desde primeras horas de este viernes los bloqueos afectan a la población, que se ve obligada a buscar rutas alternas para llegar a sus destinos.

