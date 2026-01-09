Equipos tácticos de la Policía representarán a Bolivia en la competencia "SWAT Challenge Dubái 2026"

Funcionarios policiales de equipos tácticos especializados de la Policía Boliviana participarán en la competencia internacional “SWAT Challenge – Dubái 2026”, que se desarrollará del 5 al 11 de febrero en los Emiratos Árabes Unidos.

El anuncio fue realizado este viernes por el comandante general de la Policía Boliviana, general Mirko Antonio Sokol Saravia, quien destacó la invitación directa al país como un reconocimiento al nivel profesional de la institución.

La autoridad policial resaltó que la participación de Bolivia en este evento representa un motivo de orgullo institucional, ya que la mayoría de los países deben postular para acceder a la competencia.

“Como institución policial realmente es un orgullo que nuestros servidores públicos policiales especializados puedan asistir a este evento internacional, donde van a participar más de 150 países; somos uno de los pocos países invitados”, afirmó Sokol Saravia.

El comandante general explicó que actualmente se encuentran en la fase final de pruebas de suficiencia, con el objetivo de definir al equipo que representará al país. Señaló que el SWAT Challenge reúne a grupos tácticos altamente especializados, entrenados para incursiones y operaciones tácticas complejas.

“Estamos escogiendo a los mejores para una buena representación de nuestro Estado y de nuestra Policía Boliviana”, sostuvo.

Asimismo, indicó que, una vez seleccionado el equipo, este continuará con un riguroso proceso de preparación previo a la competencia.

“Este tipo de eventos requiere mucho esfuerzo, preparación y sacrificio; el equipo elegido seguirá entrenando para llegar en las mejores condiciones”, puntualizó la autoridad policial.

La SWAT Challenge Dubái 2026 es considerada una de las competencias tácticas más exigentes a nivel internacional y pone a prueba la resistencia, coordinación, precisión y capacidad operativa de las fuerzas policiales especializadas participantes.

